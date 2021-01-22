Екс-ВІА Гра Санта Дімопулос, яка перемогла на "Танцях з зірками", змусила публіку заздрити новим фото
Як передає Politeka.net, 33-річна співачка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на мальдівському пляжі.
Вдалий кадр був зроблений за допомогою дрона. Так, засмаглу й лискучу на сонці Санту зняли з висоти пташиного польоту. Красуня була в зеленому бікіні, й в момент зйомки прогулювалася по пустельному пляжу біля самої кромки океану. На задньому тлі - фантастичний пейзаж, немов кадр з фільму - синє-синє небо, знаменитий готель, побудований прямо на воді, і пишна зелень тропіків збоку.
"Листівка з Мальдів 💙", - лаконічно підписала фото Дімопулос.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів в коментарях:
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"Вас знімає дрон?)" - "Він самий)"
"Санта, красуня😍"
"Круто! Вам можна зніматися у фільмах 🔥 🙌 "
"Рай😍"
"Красива жінка і звичайно ж фото)"
"Приголомшливий знімок 😍"
"Божественний вид!"
"Просто невимовна краса і цей 🩱 зводить всіх з розуму! І зелень навколо! І ця затока!🔥"
Раніше ми повідомляли, як Санта спокусила квітучим видом в червоному бікіні, ніжачись біля басейну. Варто відзначити, красуні є, що показати.
"Я щиро не розумію, як людям може бути нудно на Мальдівах? Дні летять, а стільки всього ще хочеться встигнути! Ви запитаєте, чим же я займаюся тут?) Більшу частину часу проводжу з сім'єю. Плаваємо, гуляємо, ходимо на сніданки, вечеряємо в різних ресторанах, граємо в настільні ігри", - зазначила Дімопулос.
Нагадаємо, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала рум'яні форми в бікіні після схуднення:"іноді себе балую".
Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками" зворушила дуже особистим кадром з малятком-донькою: «лялечки».