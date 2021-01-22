Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, розбила серця несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, 43-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівне відео, на якому постала з fashion- дизайнером Сергієм Єрмаковим (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Як відомо, Єрмакова не стало 20 січня, 48-річний метр довго страждав від цукрового діабету і останнім часом не міг вже пересуватися без інвалідного візка. Він був хорошим другом Камалії і не раз створював для неї розкішні сценічні вбрання.

На згадку про Єрмакова, співачка показала "шматочок" інтерв'ю, в якому розповідає про одне з творінь дизайнера - особливу сукню - що стала для неї справжнім талісманом та принесла вдачу.

Мова про образ, в якому Камалія в 2008 році стала "Місіс світу". За словами артистки, тоді дизайнер їй сказав: "Камалія, я відчуваю, що ти виграєш... Я шию сукню для королеви!"

"Воно так і вийшло!,- здивувалася співачка. - У Сергія дуже легка рука, і він несе фортуну, позитив... він сам дуже позитивна людина!"

Користувачі кинулися обговорювати побачене, висловлюючи свої співчуття:

"Царство небесне... Просто шок... Як так !?"



"Найбільша втрата... геніальна та велика людина 🙏...Царство Небесне 🙏"

"Є "люди сили", які заряджають. Сергій така людина"

"Ще б жити і жити! Царство небесне і земля пухом!"

Раніше ми повідомляли, невтішна Камалія показала в Instagram останні фото з Єрмаковим.

"Неначе частинку душі у мене відірвали😭! Днями збиралася приїхати до Сергія, стільки було планів на майбутнє! Він так любив життя...", - зірка зворушила своїми словами.

Нагадаємо, що Камалія перетворилася на королеву і засвітила своїх близнят-принцес: "дуже схожі на...".

Також Politeka писала, що Камалія в образі королеви показала, що таке розкіш: "ще один привід для...".