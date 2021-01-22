Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, розбила серця несподіваними кадрами
Як передає Politeka.net, 43-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівне відео, на якому постала з fashion-
Як відомо, Єрмакова не стало 20 січня, 48-річний метр довго страждав від цукрового діабету і останнім часом не міг вже пересуватися без інвалідного візка. Він був хорошим другом Камалії і не раз створював для неї розкішні сценічні вбрання.
На згадку про Єрмакова, співачка показала "шматочок" інтерв'ю, в якому розповідає про одне з творінь дизайнера - особливу сукню - що стала для неї справжнім талісманом та принесла вдачу.
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Мова про образ, в якому Камалія в 2008 році стала "Місіс світу". За словами артистки, тоді дизайнер їй сказав: "Камалія, я відчуваю, що ти виграєш... Я шию сукню для королеви!"
"Воно так і вийшло!,- здивувалася співачка. - У Сергія дуже легка рука, і він несе фортуну, позитив... він сам дуже позитивна людина!"
Користувачі кинулися обговорювати побачене, висловлюючи свої співчуття:
"Царство небесне... Просто шок... Як так !?"
"Найбільша втрата... геніальна та велика людина 🙏...Царство Небесне 🙏"
"Є "люди сили", які заряджають. Сергій така людина"
"Ще б жити і жити! Царство небесне і земля пухом!"
Раніше ми повідомляли, невтішна Камалія показала в Instagram останні фото з Єрмаковим.
"Неначе частинку душі у мене відірвали😭! Днями збиралася приїхати до Сергія, стільки було планів на майбутнє! Він так любив життя...", - зірка зворушила своїми словами.
Нагадаємо, що Камалія перетворилася на королеву і засвітила своїх близнят-принцес: "дуже схожі на...".
Також Politeka писала, що Камалія в образі королеви показала, що таке розкіш: "ще один привід для...".