Співачка Світлана Лобода подражнила публіку блискучим образом і несподіваною обіцянкою

Як передає Politeka.net, 38-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала, як куражиться за лаштунками (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Повернувшись з відпочинку на Мальдівах, Лобода відразу ж приступила до роботи. Перед своїм виступом грайлива та розпалена зірка, яка готувалася "підірвати" зал, походжала взад-вперед, стрясаючи бахромою на сукні і пританцьовуючи.

Світлана засліпила яскравим образом, приголомшивши довгими та стрункими ніжками - довжина вбрання якраз дозволяла вдосталь насолодитися її бездоганною красою.

У підписі артистка поділилася своїми планами.

"Я повернулася на пару днів в холодну зиму ️☃️ Мій план: відпрацювати заплановані концерти (кажуть, обмеження поступово знімаються 😛); закінчити Новий Сингл 🔥 Скоро Прем'єра! Ми готуємо вам таку бомбу💣 чекаєш? п. с. дівчатка, тримайтеся 😁", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши співачку компліментами:

"Ви підписали договір з дияволом, звідки стільки хітів?" - "ми завжди на Світлій стороні 😇 😇 🙏 "

"Світлана!!! Сукня просто вогнище))"

"Не потрібно ніяких бомб, нам потрібен трек 😂"

"Чекаю ваші бомби постійно🤪 запалимо?"

"Холодна зима, але гаряче плаття 😁 🤩 "

"Кайф🤤"

"На Шер схожа"

Раніше ми повідомляли, Лобода виставила в "сторіз" фото, де вона в одному короткому топі. Пружні округлості та ніжні лінії здатні звести з розуму кого завгодно.

"Через практично місяць кайфу біля теплого моря я потрапила в зиму... Але робота є робота...", - не без гіркоти в голосі вимовила Світлана.

Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в» колючому "міні-сукні:»як ялинка".

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