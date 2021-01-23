Українська модель Міла Кузнєцова, що є володаркою 15-го розміру бюста, змусила публіку затамувати подих

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, показавши себе під час відпочинку в Єгипті (судячи з геомітки).

Так, пустотлива блондинка сфотографувала крупним планом свою "гордість", що вже встигла підрум'янитися на сонечку. Міла дбайливо "упакувала" пишні принади в спеціальний бікіні, здатний витримати таку важку, але прекрасну ношу (з посиленим "захистом" - додатковими лямками).

Червоні ниточки стягнули бюст моделі й, здавалося, що ось-ось розійдуться.

Сама Міла при цьому кокетливо посміхалася, доторкнувшись рукою підборіддя і "стрельнувши" оченятами в камеру.

"Кайф, море🌊", - коротко підписала Кузнєцова фото.

Користувачі пораділи за модель. А також пораділи за себе - адже є можливість помилуватися нею у бікіні.

"Круто тобі відпочити, люба❤️🔥і побільше нам фото давай❤️"

"Та вже це просто кайф👍 👍 фото дуже класне 🔥"

"Ти як завжди дуже красива. Дуже хочу на море 😍 🔥 "

"Приголомшливі аргументи)"

"Виглядаєш просто приголомшливо❤️👍 Я в захваті 😍 👑 "

"ти просто карколомна❤️"

"Ай яка краса🔥❤️ Посмішка мене зводить з розуму❤️"

"Це у тебе купальник такий прикольний?"

"Зараз ще один ліфчик не витримає!))"

Раніше ми розповідали, як Міла ризикнула зануритися в ополонку на Водохрещу, не злякавшись сильного морозу.

"Легко. Тим більше, я вже в цьому році моржувала. І знаєте, таке тепло по тілу, дуже таке обпалює...", - прокоментувала модель.

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