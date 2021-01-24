Відома співачка Джамала показала місце, в яке їй хочеться повертатися

На фото Джамала була в штанях і кофті, яку трохи розстебнула на фото. Дівчина в руках тримала окуляри, а рукою прикривала очі від сонця. Волосся у співачки були розпущеними і розвивалися на вітрі. Зірка позувала на березі пляжу, хвалячись видами Єгипту. На інших знімка артистка показала різні ракурси, а після влаштувала ще фотосесію на дерев'яному мосту. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Welcome back, або чому потрібно повертатися в місця, де було добре

Рівно рік тому ми з сім'єю відпочивали в цьому чудовому місці. Тоді я носила під серцем Селіма. І про це знали тільки найближчі.

Дивно, тепер Селімка тут купається

Неймовірно красиве місце-багато сонця, багато повітря, краси, свободи!

В улюблені місця завжди потрібно повертатися!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже точні слова!", "Ой, це правда!! У хороші місця потрібно завжди повертатися","Джамала, а де ці такі красиві місця, "згодна люблю вас можна коментар".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Джамала показала, як подорослішав її старший син.

Джамала показала знімок свого 2-річного первістка, який вже помітно підріс і навіть пробує робити все без допомоги зіркової мами. На фото щасливий Емір дивиться в бік захопленим поглядом, а емоції малюка пов'язані з улюбленою "вкусняшкою", якою його порадувала Джамала.

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