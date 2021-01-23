Наташа Корольова і чоловік Тарзан (Сергій Глушко) показали інтимний момент

На фото Тарзан стояв топлес, хвалячись підкачаним тілом. Сергій обійняв Наташу, яка була в білій накидці з чорними колами. Королева схилила голову на груди бодібілдеру і закрила очі. Знизу можна побачити палаючий вогонь, який додав кадру ще більше інтимності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але зазвичай парі пишуть багато повідомлень:

"Ви Класні обидва, справжні, без пафосу, будьте щасливі", "хоч би народилася у вас донечка", " така красива пара! Щастя вам, любові, удачі!", "Наталія красуня, Сергій вогонь, рада за вас!!!", "Чорний піар теж піар", " Рада та любов, Рідні мої!!!", "Нехай у вас буде все добре!!!!", "Хороші ви які", " Ну ви хитрюги, заінтригували, кращі. Продовжуємо любити", " Будьте щасливі !))) а ми вас любимо !", "Живіть дружно щасливо-і нехай весь світ заздрить!!!".

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Повідомлялося, що чоловік співачки Наташі Корольової, стриптизер Тарзан, ошелешив зухвалим фото Без одягу.

Тарзан зображений без одягу, тільки шматок тканини пов'язаний у нього на стегнах. Він стоїть широко розставивши ноги, піднявши вгору руки, в яких тримає спис. При цьому на руках у нього червоні плями. Видно, що фото зроблено вночі.

Нагадаємо, співачка, яка знімала Тарзана з коханкою, розповіла правду і молить Королеву про пощаду

А ще Politeka повідомляла, що окриленого примиренням з Наташею королевою Тарзана присоромили за дивні забави

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