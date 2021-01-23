Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про проблему, яка виникла на відпочинку

На фо Володимир позує топлес, показавшись разом з Надею. Дантес зробив вигляд, що кусає підборіддя Дорофєєвої, поки вона стояла поруч і позувала для фото. Співачка була в сорочці, купальнику і бейсболці. Чоловік артистки зробив акцент на носі, де можна побачити вискочив герпес. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Окреме спасибі герпесу на носі", - написав Володимир.

"І цій парочці, що зробили нашу фотографію більш романтичною",-додав Дантес і зробив укрупнену частину знімка, де можна побачити якихось людей.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай пару засипають компліментами:

"Як красиво", "Ох, яка Грація", "яке фото красиве", "Дух захоплює", "як ніби картинка якась, стільки любові", "який гарний водоспад", "Краща пара".

Ми писали, що чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес скучив за їжею після відпочинку на Балі.

Протягом 27 годин Дантес і Дорофєєва добиралися додому з Балі, але вдома на них чекав справжній сюрприз: мама встигла "поворожити" на кухні і приготувати найсмачніші українські страви.

На відео Володимир Дантес дуже емоційно показав, як виглядає стіл, який був підготовлений до приїзду зірок.

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