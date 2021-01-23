Колишня солістка ВІА Гри і переможниця " Танців з зірками», Санта Дімопулос, поділилася жаркими кадрами з відпустки

Нещодавно зірка провела невелику відпустку разом з сім'єю в Дубаї. Там артистка відпочила і провела кілька днів з чоловіком і дітьми на сонячному курорті. Однак, подорож на цьому не закінчилася і вчора Дімопулос блиснула фігурою на пляжі, відправившись на Мальдіви. У розділі Сторі Санта зазначила, що не хоче забувати і про фігуру, навіть якщо безтурботний відпочинок дуже поглинає.

Після перемоги на» танцях " Дімопулос зазначила, як розслабилася і набрала трохи зайвого. За словами красуні, худне варто звернути увагу на свою їжу в першу чергу.

"Гранола і вівсянка – не завжди найкращий сніданок. У гранолу часто можуть додавати не найкорисніші підсолоджувачі, а вівсянка корисна тільки, якщо ви готуєте її з вівса грубого помелу. Так що будьте акуратніше. І не забувайте, що тільки скорочення калорій не допоможе вам стати володарями красивого тіла» - сказала Дімопулос, яка після других пологів скинула більше 15 кілограм.

Вигляд зірки в червоному бікіні біля басейну за сніданком відмінно підкреслив її слова: Санта знає, як тримати себе у формі.

"Раптом не доїш-відправ плз разом з підносом по Новій пошті😂; як же красиво 😍 ❤️ і гармонійно все🌏 🕊; красива💜; приємного відпочинку! 😍; Шикарна Санта👑; Чарівно 😍; Дуже красиво 😍; Космічно красива, з гарною Душею😍; Богиня))👏; У вас дуже приємний голос👏; Яка ви красива💥; Not Bad 🤩😘; Краса🌹🤩; А ще це красиво 😍».

До цього ми писали, що артистка наслідувала приклад своїх зіркових колег і Покотила відпочивати на Мальдіви. Нові яскраві кадри відпочинку артистка виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Так, після танців я дуже поправилася, але потихеньку буду зараз приходити у форму», - заявила співачка, красуючись перед дзеркалом в червоних шортах і чорному міні-ТОПі.

Також Дімопулос показала свою фігуру в купальнику. Вона сфотографувалася, стоячи під душем.

"Всього в готелі 72 вілли (64 пляжних і 8 на воді). Всі вони різні, але однаково дбайливо інтегровані в природу. Це Еко рай з увагою до найдрібніших деталей", - розповіла артистка.

Нагадавши, Дімопулос з " Танців з зірками "блиснула красою в Дубаї без макіяжу і фотошопу:"ідеальна жінка".

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