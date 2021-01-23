Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", влаштувала гаряче шоу біля пілона

Пікантне відео знаменитість розмітила в особистому Instagram-акаунті, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

У чорних трусах, обтягуючому топі і чоботях на високій платформі і підборах Нікітіна вийшла до жердини, обхопила його руками і зробила шпагат, засвітивши пікантну частину між ніг. У відвертій позі Катерина простояла кілька секунд.

Фолловери прийшли в небувалий захват від гнучкості актриси, про що вони повідомили їй в коментарях. Також вони попросили повне відео, щоб помилуватися красою і грацією Катерини.

"Я все", "ВанДамка))", "очманіти", " Моя ти розумничка ❤️❤️❤️👏👏👏👏", "Ну немає у вас кісток... Ось просто немає слів...", " А де повний виступ прсмотреть можна?", " Якщо така номер будуть в квартал я знову воно почавши дивитися🤣", - пишуть в мережі.

До слова, Катерина Нікітіна народилася 22 березня. Їй 24 роки. Вона родом з Кременчука

Майбутня артистка вже з 17 років почала викладати танці для дітей. Тому її знають як викладача танців, фітнесу та гімнастики.

Зараз Катерина закінчує навчання в Кременчуцькому національному університеті ім. Остроградського за спеціальністю»інженер комп'ютерних систем".

Нагадавши, підопічна Олени Кравець влаштувала гарячі танці біля жердини, в "жіночому кварталі" таке не покажуть

А ще Politeka писала, що ефектна блондинка з "Квартал 95" схопилася за жердину, виконуючи мрію фанатів

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" засвітилася без косметики і показала задоволений оскал