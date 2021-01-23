Відома модель Міла Кузнєцова вирушила на відпочинок і похвалилася видами
На кадрах Міла позувала в сукні з величезним декольте і без білизни. Дівчина зовсім не соромилася своїх обсягів і знімала себе дуже близько, щоб дати можливість подивитися на пишний бюст. Як можна зрозуміти, Кузнєцова вже приїхала на відпочинок до Єгипту, де і записала ролик. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Покажу красу. Кайф. Море", - написала Міла під фото.
Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:
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"Пішло і вульгарно. Де тут краса?", "Прекрасно, будь ласка", "краса - це ти", " якщо ви про себе?", "Це виглядає чудово", "Тепло і красиво", " Вибачте, будь ласка, як називається ваш готель! ??", "Красива ти красива", "Доброго ранку Мила і хороших субот", " коли бачиш твою красу інша краса не так важлива !!!", "Тепло і красиво".
Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова змусила публіку затамувати подих.
Так, пустотлива блондинка сфотографувала крупним планом свою "гордість", вже встигла підрум'янитися на сонечку. Міла дбайливо "упакувала" пишні принади в спеціальний бікіні, здатний витримати таку важку, але прекрасну ношу (з посиленим "захистом" - додатковими лямками).
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