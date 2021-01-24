Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в свіжому образі

На фото Жизель позувала в спідниці, топі і накидці. Зірка стояла на балконі і хвалилася своєю фігуркою, розкривши наряд. Олівейра спокусливо вигиналася на кадрах, роблячи кадри максимально гарячими і запальними. На одному з фото модель тримала пухнасту собаку білого кольору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Подивися на ці фото, подивися на це особа", "Блін, що за фото", "Чудово", "Я любив волосся Бібера на вітрі", "Боже мій, цей образ дуже майже знаменитий", "Карколомна мила шикарна дівчина", "ти зламала інтернет цими фотографіями", "дуже красиво ах якщо б моя піті була тиха ось так сфотографувати", "Я люблю тебе Жизель Олівейра", "Чудові й дивні, чудові фото!".

Повідомлялося, що відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret показала ексклюзивні кадри, зроблені за лаштунками модельного показу.

Безсоромна красуня скинула все зайве, прикривши бюст волоссям. Правда, уважні шанувальники все одно змогли розглянути округлі "горбки" зірки.

Нагадаємо, зірка Victoria's Secret захопила нескінченними ніжками в занадто короткому міні

А ще Politeka повідомляла, що бразильська красуня з Victoria's Secret спокусила соковитими формами в купальнику

Також Politeka писала, що бразильська красуня з Victoria's Secret показала, що ховала під сорочкою



