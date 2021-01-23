Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в новому образі

На фото Леся позувала в чорному топіку. Іншого одягу на Нікітюк не було, красуня хвалилася видом океану на Мальдівах. Зірка доповнила образ прикрасами на шиї і стильними окулярами. Телеведуча дивилася в камеру, а волосся вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай Лесі пишуть безліч компліментів:

"Ого... За таке фото можна багато пробачити", "Леся, ти де плаваєш", "Бомба", "ти найкраща", " Русалка. Богиня, просто красуня", "гарного відпочинку"," жорстко"," клас, ти супер", " найкраща інтерпретація цього тренда!", "Монро не погано виглядає нині", "ваші ноги вогонь", "Ахаха, Міс Грація", "Вам не потрібно зафарбовувати свою природну красу", " Леся, ти просто шикарна. І губи у тебе Класні. Так тримати".

Ми писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк засвітила кільце на безіменному пальці після одкровень про свої стосунки.

Знаменитість розмістила в сторіз "Instagram" кілька фото з салону розкішного автомобіля і на правах реклами похвалилася досить великими ювелірними прикрасами. Так на одному зі знімків дівчина показала кільця лівій руці, а потім блиснула іншими золотими виробами на правій, тримаючи склянку з напоєм.

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