Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала маленьку доньку

На фото Софія, так звуть дитину, була зовсім без одягу і з волоссям зібраними в хвостик. Дівчинка була мокрою і посміхалася, а кадр частково закривав Екзотичний лист. Відомо, що Санта зараз відпочиває з малятком на Мальдівах. Знімок вийшов дуже світлим і милим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Tropicana", - підписала зірка фотографію.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка красуня", "Малятко солодка", "чарівна", "чарівна", "копія тата", "Милашка", "яка сонячна дівчинка", "щастя вам", "яка дівчинка солодка"," вона божевільна лапочка"," вона прекрасна, з кожним новим фото / відео бачу в ній все більше і більше вас", " така милашка в раю!", "Яка чарівна дівчинка. А ці щирі емоції... Я як мама двох, знаю на скільки цінні такі фото".

Ми писали, що учасниця популярного шоу «Танці з зірками»Санта Дімопулос вразила досить спокусливим фото.

На своїй сторінці в Instagram пекуча брюнетка розмістила свіжий знімок. На ньому вона позує в чорній нижній білизні, поверх якої накинула шкіряну куртку. Дімопулус сидить на стільці закинувши голову назад і прикривши свої очі. Артистка застигла в позі насолоди.

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