Українська співачка та екс-учасниця гурту "Время и стекло", Надя Дорофєєва з'явилася в компанії відомих артистів на зйомках
Популярний телеведучий Слава Дьомін вирішив поділитися особистим фото зі зйомок "Голосу країни", в якому виступлять в ролі журі відомі артисти. Серед них виявилися: Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Дмитро Монатік і Олег Винник. Нове Селфі здивувало користувачів.
Як відомо, зовсім скоро стартує черговий сезон пісенного шоу, а зйомки над ним знову стартували, тому в мережі почали з'являтися інтригуючі кадри. Так, одне з фото заінтригувало мережу, адже на ньому були присутні фактично всі зірки-члени журі цього сезону за винятком Тіни Кароль.
Телеведучий поділився кадром і жартівливо підписав його:
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"Зустрівся зі своїм фан-клубом😉 😘 🥰».
Шанувальники ж звернули увагу на те, що Тіни Кароль з артистами не було: «зрозуміло, Тіна в фанклубі не складається))); як класно Тіна тут вийшла 👍; Слава, все класно але... тут не вистачає однієї чарівної дами. Де Тіна, аааааа? 💜 ; Тіна загубилася; куди Тіна поділася?; Як завжди все крім Тіни😭; а Тіна де; втратили одну дівчинку...; Тіна сховалася .)))); Ніде немає Тіни. Що ж це таке га?😂».
Надя може похвалитися витонченою фігурою і відмінним почуттям стилю, однак, щоб підтримувати образи на висоті, співачці доводиться постійно міняти зачіску і стрижку. Зірка знімає відео на YouTube-каналі, де розповідає про б'юті-процедури і різні лайфхаки для дівчат. А цього разу в розділі Сторі Надя показала, як знову фарбується і змінює стрижку з довгою на більш просту і коротку.
Відомо, що до цього Надя перефарбувалася в ефектну блондинку. У своєму першому сольному кліпі зірка блищала з яскравими білими локонами і без збентеження демонструвала фігуру. В цей же раз Надя, схоже, вирішила відійти від безтурботного образу і повернутися до шоколадного відтінку локонів.
Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.
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