Співачка Тіна Кароль вразила свіжими кадрами - не часто гламурна красуня показує себе справжньою

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала нові фото в "сторіз" в Instagram, на яких постала в світлому топі, темних лосинах і рожевих кросівках.

Так, Тіна, змивши тонни косметики й зав'язавши волосся в хвіст, позувала на одному з тренажерів, знімаючи своє відображення в дзеркалі. Артистка небезпечно нахилилася вперед, блиснувши глибоким декольте і пружним бюстом. Крім того, вона широко розставила ніжки й помітно напружила м'язи.

На іншому кадрі Кароль показала себе крупним планом. Неможливо не звернути увагу, що у спітнілої співачки виснажений вигляд: хвостик розтріпався, а на шиї висів предмет, схожий на скакалку.

"Ти не потрібен мені поруч...", - загадково підписала знімок зірка.

Не так давно Кароль зізналася, скільки зараз важить - 58 кілограмів. Тіна довго й наполегливо йшла до цього результату, яким зараз милується вся країна, а нещодавно поділилася секретами свого схуднення з шанувальниками.

"Клин клином - необхідно їсти жири. Як би це зараз складно і дивно не звучало. Коли ви їсте жири, ви вбиваєте свої жири цим. Я їм масло, сир, сосиски, сало, але я не їм вуглеводів. Овочів я вживаю дуже мало. Почитайте про такий термін як "кетоз". Необхідно увігнати в нього свій організм. Це нова технологія, яку від нас чомусь приховують", - поділилася артистка.

Раніше ми розповідали, що українці бурхливо обговорюють появу Тіни знову в якості тренера-судді в новому сезоні "Голосу країни". Деякі висловлюють думку, що пора б вже співачку замінити кимось іншим.

"Пора вже замінити цю Тіну Кароль. Запросили б Ані Лорак, або Світлану Лободу, або Віру Брежнєву"; "можна Стаса Шуринса, Макса Барських, Марту, Ірину Білик, Віталія Козловського... У нас багато артистів. Просто ця Тіна Кароль вже набридла", - коментують в Мережі.

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