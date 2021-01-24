Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в ефектному образі
На фото Жизель здалася в сорочці, яку відчинила, а під нею було міні-бікіні. Олівейра доповнила образ стильними окулярами, а стояла біля стіни, ставши на носочки і вигнувшись назад. Красуня залишила волосся розпущеним, а дивилася в об'єктив камери, роблячи кадр ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Найгарячіша красуня", " приголомшлива краса!", "Жіноче шоу", "зовсім дика", "тоді мій тиск", "як прекрасно", "завжди красиве і найкраще ідеальне відео", "Вау, так прекрасна", "ви виглядаєте приголомшливо, тому що кожна частина вас здається ідеальною", "шикарна і гаряча красуня у тебе", "така шикарна красуня, неймовірно гаряча".
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
З'ясувалося, з ким Лорак провела романтичну ніч у Києві, кадри розлетілися по мережі: "У Росії не сподобалося?"
Біда з легендарною Алісою Фрейндліх, нові подробиці про стан актриси: "Рідко кому вдається вибратися…»
Олена Кравець з "Квартал 95" екстрено попросила про допомогу, ситуація серйозна: "Люди, будь ласка.."
Наташа Корольова і її син від Тарзана несподівано звернулися до Ніколаєва: "Був неправий..."
Ми писали, що бразильська супермодель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, вразила красою в одному ТОПі.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра позує спершу з собачкою, а потім сама. На красуня тісний топ без білизни, який максимально демонструє її пружні форми. На одній з фотографій красуня зігнулася, ефектно показуючи принади у всій красі.
Нагадаємо, бразильська красуня з Victoria's Secret в зухвалому міні прикувала до себе погляди
А ще Politeka писала, що зірка Victoria's Secret захопила нескінченними ніжками в занадто короткому міні
Також Politeka повідомляла, що брюнетка з Victoria's Secret роздяглася перед камерою, роздражнивши пружними " пагорбами»