Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в ефектному образі

На фото Жизель здалася в сорочці, яку відчинила, а під нею було міні-бікіні. Олівейра доповнила образ стильними окулярами, а стояла біля стіни, ставши на носочки і вигнувшись назад. Красуня залишила волосся розпущеним, а дивилася в об'єктив камери, роблячи кадр ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Найгарячіша красуня", " приголомшлива краса!", "Жіноче шоу", "зовсім дика", "тоді мій тиск", "як прекрасно", "завжди красиве і найкраще ідеальне відео", "Вау, так прекрасна", "ви виглядаєте приголомшливо, тому що кожна частина вас здається ідеальною", "шикарна і гаряча красуня у тебе", "така шикарна красуня, неймовірно гаряча".

Ми писали, що бразильська супермодель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, вразила красою в одному ТОПі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра позує спершу з собачкою, а потім сама. На красуня тісний топ без білизни, який максимально демонструє її пружні форми. На одній з фотографій красуня зігнулася, ефектно показуючи принади у всій красі.

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