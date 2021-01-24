Співачка Джамала всерйоз взялася за власне здоров'я - набравши 10 кг після других пологів, зірка вирішила будь-що-будь позбутися від них

Як передає Politeka.net, 37-річна артиста опублікувала в мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких продемонструвала перші результати своєї дієти. Крім того, Джамала детально описала, що і скільки їсть і які вітамінні добавки приймає.

На фото артистка позувала в кремових штанях із завищеною талією і кавовій коротенькій вітровці.

Джамала зізналася, що перший тиждень дієти дався їй дуже важко - не обійшлося без зривів. Це й не дивно, адже навколо стільки спокус, про що дівчина повідомила в підписі.

"Цього разу відпочинок став для мене перевіркою на силу волі! "Як же так?"- запитаєте ви. О, так! Спокуса підстерігає нас на кожному кроці, вибір тільки за нами. Але часом ти відчуваєш себе настільки слабким, так себе шкодуєш, як ніхто не пошкодує на цілому світі! І так, це я про їжу 😂 Сісти на дієту і поїхати в готель з шалено смачною кухнею, де солодощі горою, де море найрізноманітніших страв! ️🤦🏽‍♀️Так, я так і зробила 😂 Дуже важко. Правда! Чи були у мене зриви? Так, невеликі: пара шматочків кавуна, дві полуниці, два фініки. А вчора я пішла з друзями у французький ресторан і... не встояла перед шоколадним фонданом! 🤦", - поділилася співачка.

Джамала вирішила не зациклюватися на дрібних невдачах, а продовжувати наполегливо йти до своєї мети - "геть десяточку!"

Раніше зірка зізнавалася, що перед дієтою її вага становила 69 кг.

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Як повідомляла Politeka, Джамала в купальнику здивувала знімком в повний зріст.