42-річного Сергія Бабкіна наздогнала біда, потрібна термінова операція
Як передає Politeka.net, дружина музиканта Сніжана опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, у якому постала разом з чоловіком.
Сніжана та Сергій сиділи поруч один з одним, тримаючи в руках стаканчики з кавою і посміхаючись, не дивлячись ні на що.
Дівчина зробила перше звернення після того, як артист оголосив у соцмережі про різке погіршення здоров'я.
"Мій коханий, babkin_official, все буде дуже круто! Віримо!", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у Бабкіна почав стрімко падати зір. Всього тиждень тому лікарі поставили діагноз "запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки". За словами Сергія, це дуже рідкісна недуга, зустрічається раз на мільйон.
Медики попередили артиста, що "час спливає" - йому загрожує повна сліпота, якщо не втрутитися. В Україні подібних операцій не роблять, однак, артисту вдалося домогтися шансу виїхати до Австрії.
"Зараз ми займаємося організацією поїздки, а це, в карантинний час, капець як складно!,- заявляв раніше Сергій. - Операція запланована на 5 лютого. Тепер залишилося тільки успішно дістатися до Відня і минути 10-тиденний карантин, так як зір не дає мені багато часу".
Ошелешені сумною новиною шанувальники Бабкіна підтримали його теплими словами: "Сергію, ми будемо молитися за Вас! 🙏 Нехай Бог зцілить Вас і зміцнить Ваше здоров'я!"; "Успішної операції❤️"; "ми з вами і чекаємо нових концертів!!!❤ ️"; "🙏ми всі тримаємо за Вас кулаки".
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