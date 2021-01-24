Хореографу та судді з "Танців з зірками" Владу Ямі захотілося полоскотати собі нерви
Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опублікував у своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри з відпустки в Майамі, на яких постав за цікавим заняттям.
Так, Влад вирішив долучитися до екстриму і вперше покататися на байдарці. Сівши в одних плавках в човен зірка спробував відчалити, проте, судячи з усього, утримати рівновагу, та ще й з подвійним веслом, виявилося не так вже просто.
За процесом з камерою спостерігала дружина хореографа Ліліана.
"Хлопчик з веслом", - підбурювала вона його після перших невдач.
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
Молода підопічна Потапа в шкіряному ліфчику несподівано висловилася про життя в Україні: "Саме ця країна..."
Кароль в шкіряній сукні з вирізами збентежила ідеальною талією: "Просто бомба!"
Марічка Падалко показала молодшу доньку й повідала про несподівану радість: "Тільки не кажіть, що..."
Бунтарка Джолі зі стрижкою "їжачок" здивувала зовнішністю до операцій і всесвітньої слави: "Пацанка"
"Що я не мужик чи що...,- примовляв сам собі Яма, намагаючись щосили не впасти обличчям у бруд, а в даному випадку, - в воду.
"Не газуй там! Головне внутрішній спокій...", - повчала чоловіка Ліліана.
Часом Яма не витримував й починав сміятися.
"З боку я виглядаю дивно, але всередині здається, що човен живий...", - підписав кадри хореограф, у якого, врешті-решт, вийшло підкорити байдарку та відплисти.
Правда зірка зізнався, що все-таки один раз не втримав баланс: "Я довго тримався, але разок все-таки перекинувся".
Раніше ми повідомляли, як Влад станцював разом з дружиною. У домашньому костюмі синього кольору в клітинку він влаштував справжній танцювальний баттл. Під запальну музику, гарненько перед цим розім'явшись, Яма пустився в танок. Ззаду нього підстрибувала Ліліана - в коротенькій футболці і рожевих спортивних штанях.
Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" в провокаційній позі вразив витівкою на курорті.