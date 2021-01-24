Відома актриса Еліна Мбані з "Квартал 95" здивувала новим чуйним та ніжним образом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.
Так, на сторінці Еліни з'явилось фото, на якому вона позує біля вікна із задумливим поглядом. Вона сидить, поклавши ноги на підвіконня, а на неї красиво падають сонячні промені. Фото оброблене в пастельних тонах, що робить його особливо ніжним та витонченим.
Також на світлині можна побачити нову зачіску артистки. Вона зробила стильне каре та пофарбувала волосся у холодний блонд. Шанувальники зазначили, що новий образ дуже личить дівчині.
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Фоловери артистки оцінили нову світлину артистки та засипали її компліментами.
"Вау", "Клас", "Красуня", "Волосся - супер", "Янгол", "Яка ніжна та гарна фотографія", "Як завжди, найкраща", "Просто неймовірна красуня", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що Еліна вирішила убити публіку танцювальною майстерністю. Дівчина покрутилася перед камерою і продемонструвала розтяжку. У напівтемряві вона станцювала прямо на підлозі і засвітила підкачані форми. Чорний костюм, що складається з велосипедок і коротенького топа ідеально доповнив зухвалий образ.
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