Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе на відпочинку
На фото Котова позує в блакитному купальнику, сидячи на ліжку біля моря. Зірка розгорнулася спиною, виблискуючи ідеальними півкулями. Волосся Тетяна залишила розпущеним, покривши їх тільки хусткою від сонця. Зірка хвалилася засмаглим тілом і пружними сідницями, роблячи кадр дуже спокусливим. Про це пише Poiliteka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"У дівчат не буває зайвої ваги. Це все додаткові місця для поцілунків", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ідеальна", яка гарна фігура у тебе, сонце, пісочний годинник", " Здорово, розумниця! І взагалі, хорошої людини повинно бути багато!!", "Але ж це так, потрібно частіше говорити собі", "так, чудові слова, фотографія просто вогонь", " Ой, як красиво ти сказала. насправді хочу також думати про себе".
Ми писали, що відома співачка і модель Тетяна Котова постала в привабливому образі.
На Тетяні було легковажне біле плаття в червоний горошок, співачка сидить, широко розставивши ноги, плечі зірки оголені. Довершує її образ стильні Косинка, зав'язана на голові.
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