Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова важко переживає розрив з репером Давидом Манукяном
Як передає Politeka.net, 35-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала з найближчими та найважливішими в її житті людьми.
Ольга, яка виплеснула недавно в "сторіз" увесь гнів та біль, що накопичилися за час її роману з Давою, знайшла нарешті розраду зі своєю сім'єю.
Дівчина кинулася в обійми красеня-батька Ігоря Бузова - цей чоловік вже точно її не образить.
Бузова позувала в екстремально короткій сукні золотистого кольору, призібраній на животі таким чином, що деяким користувачам здалося, ніби вона при надії.
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Поруч була також її молодша сестра Анна, в чорній оксамитовій міні-сукні, однак, трохи скромнішій, ніж у Ольги.
"Люблю ❤️", - коротко підписала кадр зірка.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Гарячі баталії розгорнулися з приводу зовнішнього вигляду Бузової.
"Ну тато у вас звичайно ювелір! Це ж треба було такі шедеври створити!😉🔥"
"Ви теж помітили у Олі животик? Або ракурс невдалий?"
"Мені одній здалося що у Олі животик ніби вагітна?"
"Нафіга взагалі плаття, йшла б у трусах😂"
"Змінилася думка про вас Оля (так і залишитеся одна, поки не станеш мудрою і не перестанеш виносити все на показ 😟 👎"
"Оля нічого особистого. Але не знаю що ти робиш з обличчям. Обличчя вже на Леонтьєва схоже, зупинись"
"Дуже красива, але мені було б соромно перед татом в такій сукні (не важливо скільки мені років) виховання🤭напевно у всіх по-різному"
Нагадаємо, нова трагедія наздогнала Бузову, зірка молить про допомогу: "Оля, це Пипець, Тримайся!"
Як повідомляла Politeka, Бузова залишилася без Дави, драмою обернувся день народження: "нещасна жінка, шкода її»