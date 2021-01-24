Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова важко переживає розрив з репером Давидом Манукяном

Як передає Politeka.net, 35-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала з найближчими та найважливішими в її житті людьми.

Ольга, яка виплеснула недавно в "сторіз" увесь гнів та біль, що накопичилися за час її роману з Давою, знайшла нарешті розраду зі своєю сім'єю.

Дівчина кинулася в обійми красеня-батька Ігоря Бузова - цей чоловік вже точно її не образить.

Бузова позувала в екстремально короткій сукні золотистого кольору, призібраній на животі таким чином, що деяким користувачам здалося, ніби вона при надії.

Поруч була також її молодша сестра Анна, в чорній оксамитовій міні-сукні, однак, трохи скромнішій, ніж у Ольги.

"Люблю ❤️", - коротко підписала кадр зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Гарячі баталії розгорнулися з приводу зовнішнього вигляду Бузової.

"Ну тато у вас звичайно ювелір! Це ж треба було такі шедеври створити!😉🔥"

"Ви теж помітили у Олі животик? Або ракурс невдалий?"

"Мені одній здалося що у Олі животик ніби вагітна?"

"Нафіга взагалі плаття, йшла б у трусах😂"

"Змінилася думка про вас Оля (так і залишитеся одна, поки не станеш мудрою і не перестанеш виносити все на показ 😟 👎"

"Оля нічого особистого. Але не знаю що ти робиш з обличчям. Обличчя вже на Леонтьєва схоже, зупинись"

"Дуже красива, але мені було б соромно перед татом в такій сукні (не важливо скільки мені років) виховання🤭напевно у всіх по-різному"

Нагадаємо, нова трагедія наздогнала Бузову, зірка молить про допомогу: "Оля, це Пипець, Тримайся!"

Як повідомляла Politeka, Бузова залишилася без Дави, драмою обернувся день народження: "нещасна жінка, шкода її»