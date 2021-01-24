Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала нові кадри зі зйомок
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кекелії у соцмережі.
Так, в акаунті артистки з'явились фото і відео зі зйомок нового сезону "Жіночого кварталу". На фото вона позує разом з актором Богданом Юсипчуком.
На відео актори стоять на фоні "зеленки" та відіграють сценку для нового сезону шоу.
"Працюємо! Новий сезон "Жіночого кварталу" почався!" - написала вона в коментарі до фото і відео.
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"Бодя, Бодя, Бодя, працюй!" - сказала вона, грайливо продефілювавши по знімальному майданчику.
В коментарях фоловери артистки посміялися з захопливого робочого процесу акторів, однак не обійшлось і без негативу.
"І полетіли" - моє улюблене! Сама собі дає команду", "Красені", "Малороска, агентка Кремля", "Бомба", Ви найкращі", "Чекаємо з нетерпінням", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що Кекелія поділилась новими пікантними фото. Вона позувала в червоній сукні з відкритими плечима і без білизни. Зірка спокусливо вигнулася, а образ доповнила стильною зачіскою. На другому кадрі дівчина вже сиділа на колінах, хвалячись своїм луком. Відомо, що знімки робила Марта Адамчук, колега віри по "Кварталу 95".
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