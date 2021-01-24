Популярний український співак DZIDZIO анонсував унікальний проект і покликав на допомогу Пономарьова, Alekseev і Пивоварова

Ще не почався лютий, а відомі українські співаки зібралися разом, щоб подумати над новим спільним проектом. DZIDZIO, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров і Alekseev вже зараз готуються привітати жінок з весною, про що Михайло Хома розповів на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Співаки сфотографувалися разом на звукозаписній студії, де зараз готують новий спільний проект для прекрасної половини, щоб подарувати його жінкам з настанням весни. Всі його подробиці знаменитості поки приховують, але на їх задоволених обличчях буквально світяться загадкові посмішки, які говорять про приємний для всіх сюрприз.

На знімку, яким похвалився DZIDZIO, всі четверо музикантів стоять поруч, а сам Михайло Хома поклав обидві руки на плечі своїх колег - Пономарьова і Пивоварова. На обличчях знаменитостей читаються емоції, з якими вони зустрілися для спільної роботи. Мабуть, співаки тільки що закінчили працювати і тепер вирішили зафіксувати цей момент на камеру.

Шанувальники і шанувальниці, уражені таким незвичайним анонсом унікальної колаборації артистів, з нетерпінням приготувалися чекати нового хіта і назвали співаків молодцями.

"Круті! Повинна бути бомба", "Молодці!", "Хлопці, ви бомбезні, з вашими голосами буде щось файнецьке!", "Ви від душі заінтригували, тепер ніхто до весни не засне", "Класно", "Дуже класні хлопці", "Роздмухали вогонь! Палаємо від нетерплячки! Впевнена, що це буде щось неймовірне" - написали фанати в соцмережі.

Варто відзначити, що Олександр Пономарьов також похвалився спільними кадрами зі співаками і опублікував короткий відео анонс майбутнього сюрпризу. На кадрах Олександр Пономарьов розповідає, що написав пісню для всіх жінок і тепер співаки зібралися разом, щоб її вивчити. Кожен заспіває по одному куплету, а пізніше вони запишуть її і знімуть кліп.

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Раніше Politeka.net писати, що нещодавно Дружина Михайла Хоми Ярослава порадувала шанувальників музиканта кадрами, зробленими ще у 2011 році. Саме в цей час вона разом з чоловіком та іншими музикантами брали участь в групі "Друзі". На знімках видно, як виглядав майбутній DZIDZIO на початку своєї музичної кар'єри, коли його борода була ще не такою густою, як зараз.

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