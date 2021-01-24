Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", поцікавились у фоловерів, де б вони хотіли зараз опинитись

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, в акаунті Дімопулос з'явилась світлина,де вона позує з оголеними плечима на Мальдівах. При цьому, судячи з усього, співачка щойно вийшла з води - у неї мокре волосся, а краплі ще стікають по її тілу.

"Де ви мрієте зараз опинитись?" - запитала вона у своїх фоловерів.

На фото співачка вказала геолокацію - кадр був зроблений на Мальдівах.

У коментарях користувачі соцмережі написали свої варіанти відповідей, а також засипали Дімопулос компліментами. Багато хто написав, що також мріє зараз опинитись на Мальдівах, адже співачка показує дуже мальовничі світлини з цього місця.

"Божественна", "На Мальдівах", "Мальдіви", "Буковель", "Після ваших сторіс - на Мальдівах, це невимовно гарно", "Яка гарна", "Ти супер", - пишуть у коментарях.

Як відомо, зараз Санта відпочиває на Мальдівах та охоче ділиться із шанувальниками пляжними фто та відео. Особливо радують фоловерів, звісно, пікантні фото в купальнику.

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