Користувачі бурхливо обговорюють перший ефір 11 сезону "Голосу країни"

Як передає Politeka.net, 24 січня на телеканалі "1+1" стартувало шоу "Голос країни 11", відповідне відео з'явилося на YouTube.

Гарячі обговорення ведуться під роликом з виступом 32-річної співачки Олени Левашової з Харкова. Дівчина ось уже п'ять років є солісткою колективу PRIME ORCHESTRA і займається своїм авторським проектом Garna.

Володіючи нестандартною зовнішністю, Олені набридло чути фрази на зразок: "У неї голос, як у солістки, а зовнішність тільки для бек-вокалу", тому вона вирішила показати себе на "Голосі країни".

Левашова виконала "Earth Song" співака Мichael Jackson і на останніх секундах змусила всіх чотирьох суддів розвернутися.

Особливої похвали дівчина дочекалася від нового тренера шоу Олега Винника і від "старенького" Дмитра Монатіка. Кумир "вовчиць" сказав, що Олена здатна своїм "голосом перевернути все, що завгодно". А Монатік повідомив, що із задоволенням попрацював би з нею: "У вас дуже красива посмішка, ви дуже гарна, ви цікава. Це шоу саме для вас".

В результаті Левашова пішла в команду DOROFEEVA.

Однак все ж, перший випуск не пройшов без скандалу. Згідно з новим форматом, на YouTube-каналі проекту перестали показувати виступи повністю, а також "обрізають" коментарі суддів. На думку глядачів, це зроблено для того, щоб змусити шанувальників шоу дивитися ефіри в повному форматі безпосередньо на ТБ. Обурені таким станом справ користувачі висловили своє незадоволення в коментарях.

"Хто за те, щоб повернули старий формат випусків? Коментарі суддів, куди без цього??? Так дійсно цікавіше було дивитися"

"200% канал не розуміє, що аудиторії не буде, і перегляду!"

"Краще не дизлайк, а Відписка! Нехай побачать, що раз глядачі їм не потрібні, то і вони нам теж..!"

"Відписуйтеся від каналу поки не повернуть старий формат. Дизлайк відео. Дизлайк каналу. Артист ні в чому не винен!!!"

"Друзі, вибачте, не вам дизлайки, а автором каналу! Ставимо дізи щоб нас почули, це ганьба"

"Раз така неповага глядачам з інших країн, так скасовуйте і голосування... Як можемо голосувати за учасника, не знаючи нічого про нього, і в чий команді він.... Це облом, а не сезон..."

Нагадаємо, зухвала Дорофєєва в сміливому ТОПі розбурхала кадром за лаштунками "Голосу країни": "вже не терпиться..."

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