Співак і екс-суддя "Голосу країни" Дан Балан розворушив серця свіжим фото й несподіваними словами

Як передає Politeka.net, 41-річний артист, якому приписують таємний роман зі співачкою Тіною Кароль, не стримав емоцій, вітаючи останню з 36-річчям.

У своєму мікроблозі в Instagram Балан опублікував цікаве фото, на якому постав разом з Тіною в дуже інтимний момент. Співак притиснув до себе Кароль, яка розтанула, на обличчі якої грала задоволена посмішка. Парочка ніжно торкнулася один одного головами, подивившись кудись убік.

"З Днем народження, дорога ... @ tina_karol", - чуттєво підписав знімок Дан.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Багато хто відзначав, що не може стримати сліз - невже домисли про роман кумирів підтвердилися?

"Я ж не одна це бачу? підпис..."

"Aww, що тут відбувається❤😍"

"ааааааааа я реву господи💜"

"Ми померли! 💜"

"О боже це, сталося ви зустрілися 😍"

"Крч, я плачу, сміюся, вчорашня істерика триває 🤣"

"Які ж ви красиві!!!"

"Наочний приклад того, як однією фоткою підірвати всі історії дантіни та фантіни😹"

"Я що сплю? 💜"

Раніше ми повідомляли, в минулому сезоні "Голосу країни" Дан і Тіна були колегами-суддями. Публіка пильно стежила за їх проявом почуттів один до одного - артисти не соромилися обніматися на камеру, причому робили це так природньо й пристрасно, що у багатьох їх фанатів не було сумнівів - любовний зв'язок таки є.

В інтерв'ю Кароль тільки розігрівала інтерес, не спростовуючи, але й не підтверджуючи чутки про роман з Баланом.

Нагадаємо, ніжне фото Тіни Кароль і Балана з малятком на руках викликало переполох: "справжня сім'я...".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан знайшов Кароль заміну, пікантне відео із зіркою " Голос країни "потрапило в мережу:" Мурашки по шкірі від...".