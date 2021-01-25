Співак і екс-суддя "Голосу країни" Дан Балан розворушив серця свіжим фото й несподіваними словами
Як передає Politeka.net, 41-річний артист, якому приписують таємний роман зі співачкою Тіною Кароль, не стримав емоцій, вітаючи останню з 36-річчям.
У своєму мікроблозі в Instagram Балан опублікував цікаве фото, на якому постав разом з Тіною в дуже інтимний момент. Співак притиснув до себе Кароль, яка розтанула, на обличчі якої грала задоволена посмішка. Парочка ніжно торкнулася один одного головами, подивившись кудись убік.
"З Днем народження, дорога ... @ tina_karol", - чуттєво підписав знімок Дан.
Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Багато хто відзначав, що не може стримати сліз - невже домисли про роман кумирів підтвердилися?
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"Які ж ви красиві!!!"
"Наочний приклад того, як однією фоткою підірвати всі історії дантіни та фантіни😹"
"Я що сплю? 💜"
Раніше ми повідомляли, в минулому сезоні "Голосу країни" Дан і Тіна були колегами-суддями. Публіка пильно стежила за їх проявом почуттів один до одного - артисти не соромилися обніматися на камеру, причому робили це так природньо й пристрасно, що у багатьох їх фанатів не було сумнівів - любовний зв'язок таки є.
В інтерв'ю Кароль тільки розігрівала інтерес, не спростовуючи, але й не підтверджуючи чутки про роман з Баланом.
Нагадаємо, ніжне фото Тіни Кароль і Балана з малятком на руках викликало переполох: "справжня сім'я...".
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