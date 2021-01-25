Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова розповіла, що потрібно готувати до літа
На фото Катерина позує в закритому купальнику, а очі прикрила окулярами. Зірка посміхалася і похвалилася бездоганною фігурою. Пишний бюст прямо випирав з обтягуючої тканини, але Усманову це зовсім не бентежило, завдяки чому знімок вийшов дуже гарячим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Готуй сани влітку, а взимку…
Фігуру до пляжу!
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" після трагедії в родині вразила відвертим фото: "Але я продовжу..."
Українка з 15-м розміром бюста вивалила свої "гарбузики" на відпочинку в Єгипті: "Непристойно і вульгарно"
Трагедія в родині Чапкіса, внучка легенди "Танців з зірками" показала останнє фото: "Безмірний біль втратити тебе"
Наташа Корольова і її син від Тарзана несподівано звернулися до Ніколаєва: "Був неправий..."
Саме такий запит виникає у більшості дівчат, коли до літа залишається 10 днів.
І щоб не мучитися в травні пошуками експрес-дієт, ми вже беремо курс на літо", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Приголомшлива", "Прямо Джолі"," ви дуже красива дівчина , завжди, і тоді і зараз, і дуже позитивна, будьте здорові", " Катя... ну хіба таке можливо, просто космос", "взагалі вогонь".
Ми писали, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе справжню без одягу.
На фото красуня позує в жовтому бікіні і розпущеним волоссям. Катерина практично не прикрила свої пишні груди і не боялася її Показати на камеру. Усманова розповіла про неприємну проблему, у неї з'явився висип на різних частинах тіла і тепер вона постійно свербить.
Нагадаємо, фітнес-тренер Усманова в спокусливо бікіні показала, як зміцнити спину
А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова в бікіні показала, скільки разів може віджатися
Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова в крихітному бікіні прикрасила пляж