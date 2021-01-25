Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова розповіла, що потрібно готувати до літа

На фото Катерина позує в закритому купальнику, а очі прикрила окулярами. Зірка посміхалася і похвалилася бездоганною фігурою. Пишний бюст прямо випирав з обтягуючої тканини, але Усманову це зовсім не бентежило, завдяки чому знімок вийшов дуже гарячим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Готуй сани влітку, а взимку…

Фігуру до пляжу!

Саме такий запит виникає у більшості дівчат, коли до літа залишається 10 днів.

І щоб не мучитися в травні пошуками експрес-дієт, ми вже беремо курс на літо", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Приголомшлива", "Прямо Джолі"," ви дуже красива дівчина , завжди, і тоді і зараз, і дуже позитивна, будьте здорові", " Катя... ну хіба таке можливо, просто космос", "взагалі вогонь".

Ми писали, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе справжню без одягу.

На фото красуня позує в жовтому бікіні і розпущеним волоссям. Катерина практично не прикрила свої пишні груди і не боялася її Показати на камеру. Усманова розповіла про неприємну проблему, у неї з'явився висип на різних частинах тіла і тепер вона постійно свербить.

Нагадаємо, фітнес-тренер Усманова в спокусливо бікіні показала, як зміцнити спину

А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова в бікіні показала, скільки разів може віджатися

Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова в крихітному бікіні прикрасила пляж



