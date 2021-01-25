Телеведуча Леся Нікітюк приголомшила історіями, що залишилися за кадром, від яких холоне кров

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка зізналася в одному з інтерв'ю, що за кілька років своєї участі в тревел-шоу "Орел і решка" в якості ведучої, у неї стався нервовий зрив.

Леся розповіла про те, що їй навіть довелося приймати лікарський препарат "гідазепам" (транквілізатор, який прописують пацієнтам з тривожними станами різного походження, - ред.)

"Мені було страшно, я не спала, мене трясло... У мене був мінімальний курс гідазепаму, тому що мене прям зривало... Через кілька років я прямо вже доходила до ручки. Це було один раз і необхідно, тому що у мене просто лилися сльози і я виходила з себе..." - поділилася зірка, зазначивши, що зараз, на щастя, вона вже в порядку.

Нікітюк повідала кілька страшних історій, які, в числі інших, довели її до такого стану. Зокрема, в Швейцарії сталося НП з вертольотом.

"Ми висадилися на льодовик в Швейцарії - я повинна вийти з вертольота, мене вже ловить камера, режисер з оператором чекають... Я виходжу, вертоліт просідає, і лопаті мені просто зрізають волосся, яке розвівається... Оператор зблід", - з жахом згадує Леся.

Інша історія сталася на Соломонових островах. Знімальна група "Орла і решки" проводила роботи під водою - в тому місці, де затонуло багато кораблів, що стали з часом притулком для риб і морських тварин.

На зворотному шляху, Нікітюк, яка захоплюється плаванням, вирішила трохи поплавати батерфляєм поруч з човном.

"Я відпливла на 30 метрів, розвертаюся і дивлюся... ніколи не бачила, як чорношкірі люди бліднуть... Каже мені провідник: "Не ворушіться!" Не можна людині в океані говорити "не рухайтеся" - я включаю всі свої "чотири ноги, п'ять рук" і пливу до човна. І розумію, якщо у мене зараз щось відкусить ногу... Мене дістають з води, я падаю, кричу: "Що? Що там було?" Провідник каже, напевно, це був великий тунець..., - але пізніше, за словами Лесі, правда розкрилася. - Продюсери не хотіли розповідати - там багато морських крокодилів".

А ось підхопити різні хвороби, як зазначила ведуча, на той час вона ще не боялася.

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