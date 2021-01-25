Юлія Леус, дружина шоумена Андрія Джеджули, видала правду про свій стан і плани на майбутнє

Як передає Politeka.net, дівчина, будучи на 36 тижні вагітності, опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, відповівши на численні запитання фоловерів.

Як відомо, нещодавно вони з Джеджулою голосно посварилися - Юлія потрапила в лікарню з ускладненнями, а після виписки не захотіла повертатися до чоловіка. Вона заявляла про знущання й розпускання рук з його боку.

Багатьох хвилює питання, чи помирилася пара. Леус була категорична у своїй відповіді.

"І таких питань купа! Ні, ми спілкуємося по вагітності тільки", - повідомила зірка.

Враховуючи такий стан справ, резонно, що у неї поцікавилися, як вона буде виховувати дитину без чоловіка. За словами Юлії, вона планує справлятися "з допомогою, але більше сама".

Що стосується забезпечення майбутньої дитини всім необхідним, як, наприклад, коляскою, Леус відповіла: "Цим питанням тато малятка повинен зайнятися".

Крім того дівчина розповіла про свій нинішній стан.

"Важко! Як мені і говорили, останній місяць буде таким... Я завжди лежу, на вулиці вже тиждень не була, болить спина, ноги, коли встаю, більш ніж на півгодини, починає боліти живіт. Але я в покої, займаю себе серіалами, книгою, їжею, дзвінками, так і день пролітає", - поділилася Леус.

Нагадаємо, в Мережі бурхливо обговорювали сварку Джеджули і його обраниці: "Я ніколи не могла подумати що Андрій може таке чудити, навпаки повинен зараз піклуватися про вас!"; "Юлечка, коли ж це закінчиться🤯, Ви вже заслуговуєте на хороше ставлення, вдосталь намучилися 👆";"я вам ще влітку говорила, що Джеджула ще себе покаже, ви тільки єхидно огризалися і заблокували мене".

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