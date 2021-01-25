Хто б міг подумати!

Катерина Репяхова, молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика, не стримала почуттів в особливий для її день

Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина опублікувала ряд своїх спогадів в "сторіз" в Instagram. Приводом послужив день народження її улюбленого поета й автора-виконавця пісень Володимира Висоцького.

На одному з кадрів Репяхова поділилася архівним фото семирічної давності. Дівчина позувала біля пам'ятника Висоцькому, встановленому недалеко від Петровських воріт, на Страсному бульварі в Москві. 19-річна Катя повторила "позу" скульптури, розкинувши руки, як і бард. На ній була довга спідниця в клітку, сірий піджак та чорне пальто.

"У 2014 році я дуже дивно одягалася, але головне тут - Володимир Семенович", - підписала кадр Репяхова.

На іншому кадрі Катерина показала свій старий пост з соцмережі Фейсбук (2016 року), присвячений Висоцькому.

"Завжди зі мною. Частина мене", - говорилося в тому пості.

Судячи з усього, дружина Павлика за цей час не змінила своїм смакам й досі з теплотою відзначає день народження барда.

"Сьогодні б 83... Невід'ємна частина моєї юності, Володимир Семенович", - підписала кадр Катерина.

Варто відзначити, згідно з масштабним опитуванням, кілька років тому росіяни назвали ключовими фігурами XX століття Юрія Гагаріна, Володимира Висоцького і Георгія Жукова.

Майже всі росіяни - 99% - знають, хто такий Висоцький. Близько третини опитаних називають його кумиром минулого століття. З тих, хто знайомий з його творчістю, 92% зізналися, що воно залишило позитивні враження. На думку ще 67% громадян, Висоцький зробив сильний вплив на формування поглядів і цінностей багатьох людей в Росії.

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