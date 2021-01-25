Актриса " Дизель Шоу" Вікторія Булітко показала домашню вечірку під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, знаменита гумористка виклала на своїй сторінці в Instagram нове відео у свій день народження.

25 січня відомій артистці виповнилося 37 років.

"Сьогодні мій день народження! Минулий рік став не найпростішим, та й не тільки для мене. Але, він приніс так багато відкриттів! А головний Інсайт — хочу жити так, як хочу я. все життя мене оточують порадники, які знають, як краще — працювати, будувати особисте життя, вести господарство. У своєму новому році хочу навчитися чітко окреслювати особисті кордони, не приймати близько до серця те, що говорять і фільтрувати всі поради», - поділилася одкровеннями зірка.

"Вперше хочеться просто жити своє життя. Чого і вам в цей день бажаю! Спасибі за привітання — все читаю і насолоджуюся», - додала артистка.

Також вона опублікувала кумедний ролик, в якому разом з актрисою Віталіною Біблів зіграли дочку і маму, які лузкають насіння на кухні.

"Такого дня народження у мене ще жодного разу не було», - каже донька-Булітко.

"А що ти хочеш, доця? Карантин", - відповідає їй "мама".

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