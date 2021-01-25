Курйозний момент шоу" Голос країни " з Тіною Кароль і Олегом Винником показали в мережі

Відео з'явилося на одному з фан-акаунтів Тіни Кароль в Instagram, передає Рoliteka.net.

"Веня підтримав маму на "Голосі країни"", - сказано в підписі до ролика.

Так, під час шоу на великий екран вивели відео-дзвінок сина Кароль Веніаміна.

"Веня, ти мені дзвониш?"- запитує Кароль.

У цей момент її перебиває Олег Винник фразою: "хто такий Веня?»

"Хто такий Веня?!" - здивовано запитує Тіна, обдавши колегу спопеляючим поглядом.

"А, ой. Привіт, Веня", - відреагував Винник, зрозумівши свою помилку.

"Щось сталося, чому ти мені дзвониш», - запитала у сина Кароль.

"Веня, а ти за кого вболіваєш", - запитала Дорофєєва.

"За маму", - відповів хлопчик.

Тіна Кароль вирішила уточнити, може ще за когось, але дитина була категорична.

"І все, тільки за маму", - сказав він.

Прем'єра 11 сезону "Голосу країни" відбулася в неділю, 24 січня. У командах зіркових тренерів вже з'явилися перші учасники.

Крісла тренерів цього разу зайняли Тіна Кароль, Монатік, Надія Дорофєєва та Олег Винник.

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