Відома фітнес-модель Ана Чері підкорила формами в обтягуючому одязі
Зірка демонструє форми, які заробила завдяки наполегливим тренуванням, повідомляє Politeka.net.
Красуня не тільки займається спортом, але також випускає свою лінію спортивного одягу.
Модель продемонструвала форми в облягаючому костюмі рожевого кольору. Чері виділила пишний бюст топом з красивим плетінням на спині, крізь який відкривалися види на оголене тіло.
Форми виглядали ефектно і розбурхують свідомість, і, здається, спокусливіше годі й шукати.
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Ана також одягла лосини, які обтягнули пружні сідниці. П'ята точка вражала красою і своєю досконалістю.
Кокетка повиляла сідницями перед камерою і посміхалася, виглядала вона дуже свіжо.
Кадри були оприлюднені в сторіс Інстаграму, тому не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, модель обсипали приємними коментарями.
Раніше ми писали, що Ана Чері народилася 16 травня 1986. Модель була єдиною дівчинкою в сім'ї.
Своєю красою зірка зобов'язана батькам, адже в ній змішалися американська, мексиканська і кавказька кров.
Зірка заробила кілька титулів фітнес-бікіні в Федерації NPC і встигла побувати на сторінках журналу Muscle and Fitness.
Красуня не тільки хвалиться ефектними формами, веде уроки фітнесу, але і займається випуском власної лінії одягу, а також вона відкрила спортзал Be More Athletics.
Своїми досягненнями зірка надихає багатьох людей.
Нагадаємо, що Ана Чері поплескалася на курорті, приспустивши мокрий топ з плечей
А ще Politeka писала, що Ана Чері покрутила "горішком" перед дзеркалом в тісних лосинах
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері задала спеку, випнувши рум'яні "булочки" на тренуванні.