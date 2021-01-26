Відома фітнес-модель Ана Чері підкорила формами в обтягуючому одязі

Зірка демонструє форми, які заробила завдяки наполегливим тренуванням, повідомляє Politeka.net.

Красуня не тільки займається спортом, але також випускає свою лінію спортивного одягу.

Модель продемонструвала форми в облягаючому костюмі рожевого кольору. Чері виділила пишний бюст топом з красивим плетінням на спині, крізь який відкривалися види на оголене тіло.

Форми виглядали ефектно і розбурхують свідомість, і, здається, спокусливіше годі й шукати.

Ана також одягла лосини, які обтягнули пружні сідниці. П'ята точка вражала красою і своєю досконалістю.

Кокетка повиляла сідницями перед камерою і посміхалася, виглядала вона дуже свіжо.

Кадри були оприлюднені в сторіс Інстаграму, тому не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, модель обсипали приємними коментарями.

Раніше ми писали, що Ана Чері народилася 16 травня 1986. Модель була єдиною дівчинкою в сім'ї.

Своєю красою зірка зобов'язана батькам, адже в ній змішалися американська, мексиканська і кавказька кров.

Зірка заробила кілька титулів фітнес-бікіні в Федерації NPC і встигла побувати на сторінках журналу Muscle and Fitness.

Красуня не тільки хвалиться ефектними формами, веде уроки фітнесу, але і займається випуском власної лінії одягу, а також вона відкрила спортзал Be More Athletics.

Своїми досягненнями зірка надихає багатьох людей.

Нагадаємо, що Ана Чері поплескалася на курорті, приспустивши мокрий топ з плечей

А ще Politeka писала, що Ана Чері покрутила "горішком" перед дзеркалом в тісних лосинах

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері задала спеку, випнувши рум'яні "булочки" на тренуванні.