У співачки Насті Каменських, дружини репера Потапа, помер батько Олексій Йосипович Жмур

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео зі своїм татом зі святкування 2021 року.

Настя запитала, чого він їй побажає.

"Тобі найпростіше. Тобі я бажаю бути коханою", - відповів Олексій Йосипович.

"Мене люблять пап... Завжди була улюблена тобою, а тепер своїм чоловіком! Я пам'ятаю, що любов найголовніше! Ти мене навчив любити, і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах. Я люблю тебе, тат!» ,- написала Настя.

Близькі, друзі і шанувальники висловлюють свої співчуття співачці.

"Світла пам'ять", "Душа не вмирає, вона перероджується в новому тілі. Впевнена він зустрінеться зі своїми рідними вже зовсім скоро", "Господи, Настуся, тримайся💓тато завжди буде поруч з тобою...",- пишуть Насті.

Батько Насті Каменських - Олексій Йосипович Жмур, спортсмен і музикант, був капітаном команди "Динамо" з волейболу, потім концертним директором хору імені Г.Верьовки, учасницею якого була мати співачки Лідія Каменських.

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