У співачки Насті Каменських, дружини репера Потапа, помер батько Олексій Йосипович Жмур
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео зі своїм татом зі святкування 2021 року.
Настя запитала, чого він їй побажає.
"Тобі найпростіше. Тобі я бажаю бути коханою", - відповів Олексій Йосипович.
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
Поповнення в родині Кейт Міддлтон і принца Вільяма, зворушливі подробиці: "Просто в захваті..."
Спітніла Кароль без тонни косметики розслабилася в спортзалі: "Розставила ніжки й..."
Вже не "Холостячка" Мішина здивувала нічними забавами з Еллертом в джакузі, збентеживши сина Платона: "він завжди..."
Горбунов засвітив втомленого Винника в кріслі "Голос країни", несподіване фото: "Аж страшно стало"
"Мене люблять пап... Завжди була улюблена тобою, а тепер своїм чоловіком! Я пам'ятаю, що любов найголовніше! Ти мене навчив любити, і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах. Я люблю тебе, тат!» ,- написала Настя.
Близькі, друзі і шанувальники висловлюють свої співчуття співачці.
"Світла пам'ять", "Душа не вмирає, вона перероджується в новому тілі. Впевнена він зустрінеться зі своїми рідними вже зовсім скоро", "Господи, Настуся, тримайся💓тато завжди буде поруч з тобою...",- пишуть Насті.
Батько Насті Каменських - Олексій Йосипович Жмур, спортсмен і музикант, був капітаном команди "Динамо" з волейболу, потім концертним директором хору імені Г.Верьовки, учасницею якого була мати співачки Лідія Каменських.
Нагадаємо, змарніла Каменських вразила фото з пляжу, шанувальники не вірять своїм очам: "рік тому було 70, а зараз..."
Як повідомляла Politeka, Каменських здивувала зовнішністю крупним планом і без косметики: "Настя, це справжня..."
Також Politeka писала, що Каменських показала, як змінилася з дитинства, засвітивши рідкісне архівне фото: «Настусі роки ні по чому».