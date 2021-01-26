Відома модель Міла Кузнєцова, володарка 15-го розміру бюста, показала себе на відпочинку

Міла цього разу в купальнику з великим декольте. Зірка доповнила образ стильними сережками, а на волоссі можна побачити окуляри. Дівчина посміхалася і розповідала, що на сніданок в готелі не подають шампанське. Як виявилося, там можуть запропонувати тільки місцевий Єгипетський алкоголь. Тому Кузнєцова пила те, що привезла з собою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





"Відповім на найсмішніші питання. Шампанського на сніданок немає. Є тільки добірний єгипетський алкоголь і алкоголь, який я привезла з собою з дьюті-фрі. Ну він краще", - сказала зірка.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Круто тобі відпочити, дорога і побільше нам фото давай", "Да уж, це просто кайф, фото дуже класне", "гарного відпочинку, мені так подобається фото, просто вогонь", "я дуже радий, що ти зараз в Єгипті, Мила", "виглядаєш просто приголомшливо. Я в захваті", "приємного відпочинку", "яке чудове фото, ти просто карколомна".

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Так, на фото Міла показала, яке незвичайне застосування можна знайти її видатному бюсту: модель поклала на нього кілька ролів і демонстративно їсть їх паличками. При цьому Кузнєцова позує в розкішній оксамитовій сукні з настільки глибоким декольте, що її бюст буквально вивалюється з нього.

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