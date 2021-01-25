Телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор несподіваними кадрами - "космічний масштаб"

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, свіже відео, на якому показала щось незвичне для українського глядача (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Леся здивувала екзотикою на Мальдівах, де вона зараз відпочиває.

На кадрах дівчина відобразила величезного ската - манта, якщо бути точніше - якого ще називають гігантським морським дияволом. Ширина тіла цих скатів досягає в середньому 4-4,5 метра.

"Мій новий мальдівський друг🌊. P. S. Як сказала мені одного разу Тіна Кароль... коли я сиділа лисою на Танцях з зірками: "Леся, це був офігенний entertainment 😁" знімала на телефон🥰як вам?", - йдеться в підписі.

У коментарях Нікітюк зізналася, що їй було трохи страшно слідувати за цією величезною рибиною.

"Не страшно було так близько?", - запитали у неї. "Трохи!!!! Але це було так круто)) ганяла за ним як скажена🤣 🙈", - відповіла ведуча.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Обіср***ся можна. Я їх боюся"

"Скат став раптом зіркою 😂"

"Він так граціозно танцює!!!👏"

"Леся тепер і ЗДЕСЯ побувала! МальДіва🌴"

"Дуже круто!!! Підводний світ - це космос... Дух захоплює"

"Смілива дівчинка👍"

"Круто👍 як бетмен😊"

"Красиво! Неначе повітряний змій літає в хмарах!❤️👏"

До цього ми розповідали, що Нікітюк зізналася, як деякий час "сиділа" на гідазепамі (транквілізаторах) після програми "Орел і решка". Пройшовши через десятки небезпечних ситуацій, без яких не може обійтися жодне тревел-шоу, у ведучої стали здавати нерви.

"Мені було страшно, я не спала, мене трясло... У мене був мінімальний курс гідазепаму, тому що мене прям зривало... Через кілька років я прямо вже доходила до ручки. Це було один раз і необхідно, тому що у мене просто лилися сльози і я виходила з себе...", - ділилася Леся в інтерв'ю.

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