Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво приголомшив танцем у незвичайному вбранні

48-річний кулінар розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове відео, передає Politeka.net. Знаменитий кулінар досить активно веде свої сторінки в соціальних мережах, придумуючи все нові ідеї, як порадувати шанувальників.

Ектор, щоб порадіти своїх фоловерів вбрався в костюм супермена з трико і чорним плащем-накидкою.

У такому вигляді суддя шоу" Майстер Шеф " влаштував танці, демонструючи рельєфи фігури під тонкою тканиною.

"О, Боже, який чоловік, я хочу від тебе сина, я хочу від тебе дочку, і крапка, і крапка», - цю пісню обрав Ектор для свого ролика.

Спершу він виглядає досить серйозно, але чим далі, тим більше "розходиться" і починає рухатися все енергічніше.

Відзначимо,в кадр потрапила також його улюблениця, собачкапо кличці Лупіта ороди Чоко. Її Ектору подарували в 2020 році кулінару на 48-й день народження.

"Найулюбленіше заняття Лупіти-бігати в лісі або в саду. Вона і не заходила б додому, якби не сніданок, обід і вечеря», - розповідав раніше ресторатор.

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