Відомий український хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", розповіла про проблему

На фото Шоптенко позує в міні з бахромою. Дівчина стояла біля дзеркала і задерла одну ніжку, показуючи, що одягла цього разу босоніжки. Волосся у Олени були розпущеними, а руки красуня підняла вгору, роблячи позу ще більш запалюючою. Красуня без сорому хвалилася натренованими і м'язистими ногами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знаєте що я роблю, коли потрібно поставити номер, а в голову зовсім нічого не приходить, опускаються руки, немає настрою і натхнення?

Раніше я, як справжня спортсменка, сказала б собі " Бери і роби на силі волі!».

Але я вам зізнаюся, що з віком стало все складніше змушувати себе взагалі щось робити, тому цей підхід більше не працює",-написала зірка.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Схоже, що я так теж роблю"," шикарні ноги Олена"," Привіт красива дівчина, вау", " яка розумничка. Успіхів!", "Золоті ваші слова!) ", "Цікавий спосіб, потрібно випробувати на практиці, дякую) Олена, ви прекрасні і від вас виходить почуття" легкості", навіть в тексті".

Раніше ми повідомляли, що хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала свій талант.

Красуня опублікувала відео в Instagram. Олена зробила гарну зачіску, одягла коротенький топік і обтягуючі лосини. Останні відмінно підкреслили пружні сідниці і рельєфні ніжки.

Нагадаємо, скромниця Шоптенко з "Танців з зірками" в нижній білизні показала справжню себе

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А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців з зірками" в "невидимих" трусиках прикувала погляди до себе



