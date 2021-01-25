Відома співачка, переможниця "Євробачення" Джамала розповіла про свою велику тугу

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка вирішила поотвечать на питання своїх фоловерів мікроблозі в Instagram.

Так, серед іншого Джамалу запитали, чи сумує вона по Криму. Звичайно ж анексія Криму стала ударом для співачки, адже саме його вона вважає своєю батьківщиною.

"Я з'явилася на світ в Киргизії, але ніколи не відчувала, що це моя батьківщина. Так склалося, що фізично я народилася не в Криму, але насправді-саме там», - розповідала співачка.

Дитинство Джамали пройшло в селі Малороченське під Алуштою. Співачка якось розповідала, що після школи пасла баранів, сідала під дерево і співала, доглядаючи за ввіреними їй підопічними. Там вона ходила і в музичну школу.

Тому відповідь, мабуть, була очевидна.

"Так, сумую!» - зізналася артистка.

Також Джамала показала своє архівне фото, на якому зображена зовсім юною в Криму. Молода дівчина посміхаючись дивиться в камеру, стоячи на березі. Відзначимо, в ній досить важко дізнатися, хто ми її знаємо зараз.

Нагадаємо, нещодавно Джамала з сім'єю вирушила на відпочинок до Єгипту, і зізналася, що дуже любить ці місця.

Нагадаємо, Джамала зважилася на кардинальне перетворення: як зараз виглядає переможниця "Євробачення".

Як повідомляла Politeka, Джамала в купальнику здивувала знімком в повний зріст.