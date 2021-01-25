Співачка Наташа Корольова віртуозно полоскотала нерви свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, 47-річна зірка опублікувала нові "сторіз" в Instagram, на яких постала з другом в ресторані.

Товариш Корольової, якого вона ласкавого називала Боречка, годував співачку апетитним тортиком, прямо з ложки.

"Наталочка, ти повинна з'їсти цей маленький шматочок тортика! Він зовсім маленький, давай ще... за маму Люду...", - примовляв друг Наташі.

Спочатку та навіть трохи притихла, насолоджуючись смаком десерту, але потім нібито прокинулася.

"Боря, припини! Я не можу псувати фігуру! У мене ж скоро гастролі!", - вигукнула Корольова.

"Для гастролей тобі потрібно трошки набрати, ти дуже худенька... Тобі треба з'їсти п'ять таких шматочків!", - не відставав від неї Борис.

Тоді Наташа вдалася до інших хитрощів, показуючи рукою на третього учасника застілля, що тримав весь цей час камеру. Без особливих зусиль можна здогадатися, що це її чоловік, стриптизер Тарзан.

"Я не можу, за нами підглядають..., - трохи переграючи заявила Корольова, вказавши пальцем на чоловіка. - Він мене потім "б'є"... Якщо я наберу, він мене потім розлюбить!"

Всі троє посміялися над жартом.

Хоча шлюб Корольовоюї та Тарзана дійсно ще зовсім недавно тріщав по швах. Нагадаємо, восени стриптизера викрили у зраді. Тому нічого не залишалося, як зізнатися.

Пройшовши через всі скандали, і навіть побувавши разом в Африці, зараз Наташа і Сергій (справжнє ім'я Тарзана) цілком помирилися.

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