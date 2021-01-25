Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, змогла зробити те, що не вдавалося іншим

Королівський експерт Шон Сміт розповів правду про герцогиню Сасекську та її чоловіка принца Гаррі. Виявляється Меган Маркл змогла зробити те, що не вдавалося іншим жінкам.

Так, як зазначив експерт, принц Гаррі під час двох служб в Афганістані перетворився з хлопчика на чоловіка, а після весілля дружина змогла змінити його в кращу сторону, пише teleprogramma.pro.

На думку Сміта, колишня актриса змогла зробити герцога краще за всіма параметрами.

Як зазначив експерт, у Маркл - багато харизми, якої не вистачає королівській родині. Сміт впевнений, що ця якість герцогині - головна.

Раніше ми писали, що експерт Емма Бах розшифрувала почерк Меган Маркл.

За словами фахівця, герцогиня Сасекська хоч і обережна у своїх листах, все ж не можна не відзначити, що її почерк говорить про неперевершеного виконавця і стратега.

Експерт помітила, що Меган занадто повільно і стилізовано виводить кожну букву, і це її видає.

Раніше повідомлялося, що зведена сестра Меган Маркл, Саманта Грант, готується випустити цілу книгу з компроматом на дружину принца Гаррі.

За словами Грант, вона намагалася бути максимально відвертою і не знає, чи сподобається її зведеній сестрі те, що написано в книзі.

Варто відзначити, що Грант постійно критикує Маркл, не соромлячись у виразах. Вона неодноразово називала герцогиню "порожньою, нарцисичною і повернутою на успіху".

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