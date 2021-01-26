Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, підкорила фантастичною красою

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в вельми спокусливому образі.

Дівчина позувала лежачи на спині, з піднятими наверх ніжками. На ній був чорний ліфчик, що стиснув апетитний бюст, яким неможливо не замилуватися, і халатик з обробкою з пір'я, який Анна заздалегідь розхристила, щоб надати кадрові "родзинку".

У підписі Саліванчук закликала фоловерів бути оптимістами, незважаючи ні на що - мовляв, ми самі куємо своє щастя.

"Безглуздо ловити птицю щастя... куди простіше приручити її позитивом, оптимізмом, і добрими справами! Повірте, якщо кожен день, навіть якщо він з самого ранку не задався, продовжувати вірити в краще, через «не хочу» посміхатися «навіть печінкою» (пам'ятаєте прекрасний фільм «Їж, Молися, Люби»), то з вами будуть траплятися просто неймовірні речі! Ми реально змінюємо свідомість. А свідомість може все👍", - поділилася своїми думками Анна.

Користувачі кинулися коментувати побачене: "Фото дуже класне😍"; "Як чудово сказано, а головне влучно❤️"; "Ох Ганнуся... Золоті слова👌 і навіть більше🙏 😘".

Раніше ми повідомляли, абсолютно гола Саліванчук здивувала фото, на яких кокетливо прикривалася капелюшком.

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