Співачка Крістіна Орбакайте зворушила красивими прощальними словами

Як передає Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівне фото, на якому постала разом із зірковим стилістом Олександром Шевчуком. 25 січня стало відомо про смерть останнього, йому було всього 54.

На фото Христина та Олександр посміхаються. Артистка в сміливому вбранні, з зачесаним назад волоссям і яскравим макяжем присунулася майже впритул до товариша.

"Саша Шевчук! 💔 У це неможливо повірити (((Прощай, добрий, талановитий, унікальний 🙏", - душевно підписала кадр Христина.

Користувачі кинулися коментувати траурний пост артистки:

"Світла пам'ять, співчуття рідним і близьким, дуже шкода такий молодий. 🙏"

"Як не дивно писати такі пости. У вас взагалі немає почуття такту"

"Світла пам'ять... Куди всі йдуть? Куди?😢"

"О, Боже..."

"О Господи, невже Саші немає?"

"Невже його більше немає??? Як так то ((🥺"

"Світла пам'ять"

"Співчуваю. Дуже шкода🙏"

Нагадаємо, Шевчук помер від перетоніту. Раптово йому стало погано вдома, викликали "швидку допомогу". Але після термінової операції почалося зараження, яке призвело до смерті знаменитості.

Шевчук, до речі, працював з таким зірками, як Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Лайма Вайкуле, Лариса Доліна, Тетяна Овсієнко, а також співпрацював з низкою популярних телешоу.

Першою про смерть зірки в Instagram повідомила Вайкуле. Співачка тепло попрощалася з другом, відзнавши, що, на жаль, не судилося збутися їх спільним планам.

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