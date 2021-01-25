Відома співачка Джамала показала себе в стильному образі, захоплюючи фанатів

На фото красуня позувала в рваних джинсах і чорному топі. Образ зірка доповнила стильними туфлями червоного кольору, а на руці можна побачити рукав від джинсової куртки. Джамала одягла окуляри, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов стильним і запалюючим, адже дівчина виглядає ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну дуже хочеться знати", - запропонувала задавати питання Джамала.

"Коли будемо пити вино?",- написав один з фанатів співачки.

"Обов'язково будемо. Будемо святкувати вихід з локдауна", - відповіла Джмала під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ви неймовірна жінка. Ви виглядаєте приголомшливо", "Джамала, ви розкішна", "ви схожі на Мадонну", "Ах, яка жінка", "красуня і пісні хіти", "шикарний образ. Просто переносимося з Далі".

Повідомлялося, що відома співачка, переможниця "Євробачення" Джамала розповіла про свою велику тугу.

Так, серед іншого Джамалу запитали, чи сумує вона по Криму. Звичайно ж анексія Криму стала ударом для співачки, адже саме його вона вважає своєю батьківщиною.

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