Зірка телепроекту "Дом-2", телеведуча і співачка Ольга Бузова здивувала зовнішністю

Днями стало відомо про розставання Бузової та блогера Давида Манукяна, передає Politeka.net. Відносини пари тривали більше року.

Зірка розповіла - зараз у неї непростий період у житті. Крім того, що вона розлучилася з бойфрендом, її сестра пережила інсульт, а бабуся лікується від раку.

По всій видимості, артистка вирішила не сумувати і опублікувала у своєму Instagram нове фото в гарячому образі.

Ольга постала в довгій білій сукні. Крій наряду відкрив види на рівні ніжки зірки. Глибоке декольте також не залишилося без уваги.

Але ззаду наряд був більш відвертим. Сукня була з відкритою спиною, а в сіточці нижче виднілися, ймовірно, оголені сідниці співачки.

"Ось вона, нова я👸 🏼 🕊. З нетерпінням чекаю зустрічі зі своїми друзями🙏 🏻 🤍", - написала Ольга.

За 10 хвилин пост зібрав майже 100 тисяч лайків і багато коментарів:

"Оля ти молодець 👑", "Ось це плаття😍", "Це божественний образ😍😍😍", "Два дні тому був траур, сестра вже в дорозі на вечірку, не сукня, а вульгарщина ззаду, як може подобатися вона вірменській мамі", "Вид ззаду взагалі бомба 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ой не можу", "Барбі", "Ну і плаття сміливе🔥", "Я бачу бежеві труси, а всі кажуть гола?", " Поруч принца не вистачає🌹", "сукні для провітрювання️️", " 35 років, а розуму немає. Коли вже жіночність в моду увійде...", "Чим гірше особисте життя, тим розпусніше сукні", "Це для чого отвір?".

Нагадаємо, нова трагедія наздогнала Бузову, зірка молить про допомогу: "Оля, це Пипець, Тримайся!"

Як повідомляла Politeka, Бузова залишилася без Дави, драмою обернувся день народження: "нещасна жінка, шкода її»