Відома співачка Анна Корсун (MARUV) показала, як проводить відпустку
На фото Анна стоїть на четвереньках в чорному купальнику і капелюшку. Зірка підбирається до подружки Ольги, яка сидить і вигнулася назад. На другому кадрі дівчата вже поруч і практично готові поцілувати один одного. Кадри вийшли дуже провокаційними і загоряють, адже Корсун вміє створити ефектну дію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Цей пост, про мій охуенний відпочинок в цьому році. Бажаю всім так висіти, від щирого серця! Життя одне, кайфуйте", - написала дівчина під фото.
Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Горе прийшло в сім'ю Насті Каменських і Потапа, перші подробиці і кадри: "Світла пам'ять..."
Потап постібався над "горішками" Сергія Притули, який намагався спокушати Каменських: "ось такий ти..."
Дженніфер Лопес на пляжі ще раз довела, що над нею не владний час: "Як і раніше дівчинка"
Дружина Бабкіна після звістки про його важку хворобу зробила важливе звернення: "Мій коханий..."
"Класні дамочки"," ось нам би подружку як у тебе, і теж був би класний відпочинок"," та все натурали так роблять, ви чого"," мені струму мріяти про таке"," після цих фоток булка в рот не лізе", " щиро за тебе рада. Ти на це заслужила трудяга".
Повідомлялося, співачка MARUV (Анна Корсун) розповіла, що не змогла повернутися додому після відпустки.
MARUV, яка відпочивала в одному з найпопулярніших готелів ОАЕ разом з чоловіком Олександром Корсуном, вже повинна була вилетіти додому, але цього не сталося. Про все артистка розповіла на своїй сторінці в «Instagram».
Нагадаємо, розповніла MARUV вразила зовнішнім виглядом в рожевому міні з ліфчиком назовні
А ще Politeka писала, що зухвала MARUV показала свої апетитні округлості в сміливому купальнику
Також Politeka повідомляла, що нескромна MARUV в одних трусах потрусила "горішком" посеред пустелі