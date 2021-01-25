Відома співачка Анна Корсун (MARUV) показала, як проводить відпустку

На фото Анна стоїть на четвереньках в чорному купальнику і капелюшку. Зірка підбирається до подружки Ольги, яка сидить і вигнулася назад. На другому кадрі дівчата вже поруч і практично готові поцілувати один одного. Кадри вийшли дуже провокаційними і загоряють, адже Корсун вміє створити ефектну дію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цей пост, про мій охуенний відпочинок в цьому році. Бажаю всім так висіти, від щирого серця! Життя одне, кайфуйте", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Класні дамочки"," ось нам би подружку як у тебе, і теж був би класний відпочинок"," та все натурали так роблять, ви чого"," мені струму мріяти про таке"," після цих фоток булка в рот не лізе", " щиро за тебе рада. Ти на це заслужила трудяга".

Повідомлялося, співачка MARUV (Анна Корсун) розповіла, що не змогла повернутися додому після відпустки.

MARUV, яка відпочивала в одному з найпопулярніших готелів ОАЕ разом з чоловіком Олександром Корсуном, вже повинна була вилетіти додому, але цього не сталося. Про все артистка розповіла на своїй сторінці в «Instagram».

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