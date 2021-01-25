Співак і екс-суддя "Голосу країни" Дан Балан з'явився в компанії української співачки, і це не Тіна Кароль

Вже тривалий час артисту приписують роман з українською співачкою Тіною Кароль, передає Politeka.net. Дві зірки не на жарт розохотили публіку своїм фліртом.

Однак чутки про стосунки двох артистів, так і не підтвердилися.

Кілька хвилин тому інша українська співачка, Наталія Валевська, опублікувала фото з Даном Баланом.

Знімки були зроблені два роки тому. На кадрах Дан обійняв Наталію. Обидва посміхалися, тому кадри вийшли дуже теплими.

"Робимо дует? 😎

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Два роки тому була дуже приємна зустріч зі співаком, композитором і улюбленцем жінок - Даном Баланом @danbalan! 😍

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Дан - це людина, від якої прямо пре божевільна енергетика, відчувається харизма і винятковий талант, який здатний вести за собою🙂", - підписала знімок артистка.

За словами Валевської, її зачарувала творчість Дана з Тіною Кароль, а також вона її надихнула. Однак, мабуть, Наталі ще далеко до такого дуету.

"Друзі, а що ви скажете на можливий спільний дует з Даном? 😀 Я думаю, що це було б досить цікаво і незвично. Як думаєте? 🙌", - підписала фото Наталя.

За півгодини пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Ні, давайте Дана залишимо Тіні😎", "Дан на тебе там Аркаша образиться, Не чіпай інших🤣 🤣 🤣 🤣", " ні,не треба!Вистачить поки дуетів!Занадто багато у Дана дуетів!", "небезпечно таке виставляти 🤧", " Круто ждем чекаємо дует😍", "Ураааа!!!!♥ ️ 👍 ", "Так, давайте 🔥", " Ой, він вогонь ..🤪 ", "та ны, не дуже цікаво, вам здалося".

Нагадаємо, ніжне фото Тіни Кароль і Балана з малятком на руках викликало переполох: "справжня сім'я...".

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