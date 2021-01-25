Українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула ідеальною фігурою в спокусливому бікіні

Зірка відпочиває на Мальдівах, звідки ділиться запаморочливими знімками, передає Politeka.net. Довгонога українка спокушає формами в купальниках.

Цього разу Леся опублікувала знімок, на якому позує на пляжі. Красуня одягла купальний наряд з блискучої тканини.

Ліфчик підкреслив груди Никитюк. Плоский животик і тонка талія заворожують красою. На голову зірка одягла капелюшок.

Позаду відкривався чудовий краєвид.

"Ніколи не побувати на Мальдівах - злочин!!! пахати, полетіти на Мальдіви і потім рік сидіти на мівіні - тупість...

P. S. Що ж робити? Власники бізнесу 2.0 ???😆", - написала телеведуча, ніби познущавшись над українцями, більшість з яких не може дозволити собі такий відпочинок навіть якщо буде працювати без вихідних.

За півгодини пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Вам зіркам все дозволено...", "А Леся то Пожарррр", " Хот гьорл🔥", " Красуняяя", " я готова з собою у валізу мівіну і гроші збирати рік, вже дуже хочеться побачити цю красу😍а що робити?😂Коли хочеш на Мальдіви, а вистачає на Залізний порт😂", " молодець ✊ 🏼 фігурка🔥", "які шикарні ноги!", "Лесечко, Богиня👍👍👍👍☀️☀️☀️☀️", "куди ви ховали такі ноги?!!!🔥 😮 🙌 ", "Значить, я - злочинниця 🤷♀️😥", "🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍! Ви дуже крута! Все краще і краще🤗", " цукерка 🍭 кому ж вона дістанеться 😉", " Ага ми ж все на теліку працюємо!", "Лесю, це злочин бути такою розкішною жінкою 😍 дуже хороша😊", "У нас вся країна злочинців 😁 не були на Мальдівах😂.

Відзначимо, співачка Оля Полякова недавно хвалилася перед українцями відпочинком на Мальдівах. Хоча до цього скаржилася на те, що в артистів немає заробітку.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк вперше розповіла, як Зеленський змінив її життя: "в одному шкарпетці і трусах..."

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