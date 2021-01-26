15-річна дочка української співачки Олі Полякової, Маша, вирішила поспілкуватися з підписниками
Старша дочка української знаменитості постала в стильному образі, передає Politeka.net. Дівчинка займається моделлінгом, а також активно веде сторінку в Instagram.
Так, дівчинка опублікувала фото, на якому позує в довгому чорному пальті і шапці. На ногах у підлітка були довгі черевики.
Завершили образ шарф і рюкзак за спиною.
Фото вийшло просто чарівним, завдяки підібраному стилю.
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"Ну що, як хто провів цей локдаун
До речі цікава інформація про всі локдауни у мене в шапці профілю, можливо, завтра всі підуть на канікули...",- написала Маша.
За 20 хвилин пост зібрав майже 3000 лайків і трохи коментарів.
"Красунечка 😍", "Дай Бог, щоб пішли😂", " я думаю, що це не останній локдаун...",- написали користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що у Маші Полякової є молодша сестра, Аліса. Дівчатка народилися в родині співачки Олі Полякової і бізнесмена і Вадима.
Артистка і її майбутній чоловік познайомилися на дні народженні бізнесмена, на якому Ольга виступала. За словами чоловіка, він закохався в зірку з першого погляду.
Перші роки подружжя сварилося, адже артистка не могла втихомирити свою вдачу. Однак з роками пара знайшла взаєморозуміння.
Зараз подружжя активно виховує своїх дочок, а Ольга постійно ділиться сімейними знімками.
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